"Поки стукають наші бандерівські серця" – боєць тероборони Києва заспівав для москалів

Боєць тероборони Києва заспівав пісню для російських загарбників. Він наголосив, що українці ніколи не віддадуть свою свободу і будуть продовжувати чинити їм жорсткий опір.

Українські захисники мужньо захищають Київ від ворогів. Російські загарбники зазнають нищівних втрат.

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Ми вас рвали й продовжуватимемо рвати

Боєць київської тероборони Сергій Кирій записав для окупантів відео. Він зазначив, що війна Росії з Україною триває вже 4 день. Захисник звертався до загарбників російською мовою, а потім заспівав для них потужну пісню.

Не віддамо ніколи ми свою свободу, поки під сорочкою стукають наші бандерівські серця. Ми всією країною скажемо "братському" народові: "Рускій корабль йди на**й",

– заспівав боєць.

Захисник заявив окупантам, що українці рвали й продовжуватимуть їх рвати зубами.

"З кожного вікна, з кожного підворіття ми палитимемо ваші танки. Забирайте своїх дітей, йдіть з нашої землі", – наголосив боєць.

Він закликав загарбників забиратися геть з української землі, адже їх ніхто сюди не кликав.

Боєць тероборони столиці заспівав пісню для окупантів: відео

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