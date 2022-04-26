"Поки воюємо": прикордонники та ОВА розповіли, що зараз відбувається на Сумщині

Прикордонники розповіли, що окупанти цинічно обстрілюють Сумщину. Глава обласної військової адміністрації повідомив, що влада продовжує відновлювати територію після деокупації.

Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 25 квітня. Глава ОВА пояснив, що цього року понеділок після Великодня не був вихідним днем, як було в мирний час.

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Окупанти обстріляли Сумщину

Вороги 4 рази обстріляли регіон з території Росії. Також вороги гатили з боку російського селища Тьоткіно в напрямку українського села Рівне, що у Конотопському районі.

Зафіксовано 15 прильотів. Через незначний проміжок часу на ділянці кордону, неподалік від цього ж села, лунали постріли зі стрілецької зброї. Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине і Нова Слобода Конотопського району,

– повідомили прикордонники.

Наряд прикордонників спільний з ЗСУ чув 7 пострілів, найімовірніше з міномета. Вони розірвались біля села Гиріно Сумського району. Відомо, що військові не постраждали.

ОВА відновлює область

По території області почали дорожні роботи на трасі Суми – Полтава,

– повідомив Дмитро Живицький.

Додав також, що проводили відновлювальні роботи у різних містах області. Зокрема:

в Охтирці продовжили роботи з благоустрою, вивозили сміття, облаштували тимчасові вікна, засипали ями, ремонтували пошкоджені ділянки мосту, ремонтували водопровідну мережу;

у Тростянці обстежували пошкоджені багатоповерхівки, ладнали водопровідну мережу;

у Конотопі, Лебедині та Краснопіллі працювали над благоустроєм території, наводили лад і красу у громадах.

Очільник області запевнив, що після обстрілів з території Росії у Білопільській територіальній громаді люди не загинули.

Влада відновлює Сумщину після деокупації / Фото Дмитра Живицького

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