Поки йде війна, відновлювати усе немає сенсу, бо знову зруйнують, – Шмигаль про інфраструктуру

Російська армія завдає удару по інфраструктурі України. Кожен день збитки України лише зростають. І допоки йде війна, відновлювати все немає сенсу. Лише те, що вкрай необхідно.

Таку думку висловив прем'єрміністр України Денис Шмигаль. За його словами, зараз важко вирахувати втрати, які зазнала Україна через військову агресію Росії.

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"Прямі втрати станом на першу декаду березня – і за підрахунками Київської школи економіки, і за підрахунками міністерства економіки – становили понад 560 мільярдів доларів. А якщо обраховувати втрати ВВП в довготерміновій перспективі від того, що зруйновані виробничі потужності, зруйнована інфраструктура, то сума втрат значно перевищує 1 трильйон доларів. Це те, що втратить через війну наша країна", – заявив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що лише після закінчення війни можна буде говорити про економічне та інфраструктурне відновлення України.

Поки йде війна, відновлювати усе немає сенсу, бо його знову руйнують. Це тривалий процес. Під час війни ми вдамося до швидких рішень: якщо, приміром, ідеться про мости, то це понтони, якщо інфраструктура – тимчасові заходи з її підтримки,

– розповів Шмигаль.

Правда відновлення інфраструктури вимагатиме значних коштів. Буде декілька джерел фінансування цих проєктів. Перше – це власні резерви України. Друге – це конфіскація активів країни-агресора на території всіх цивілізованих країн.

"Ми вже працюємо з тими країнами, з компаніями, аби Україна почала отримувати ці гроші якомога швидше", – заявив Шмигаль.

Ще одне джерело – це підтримка фінансових організацій і наших міжнародних партнерів. А четверте – благодійні внески міжнародних корпорацій та людей.

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