Покидьки суспільства, – Кернес про повалення пам'ятника Жукову в Харкові

Міський голова Харкова Геннадій Кернес пообіцяв, що погруддя маршалу Жукову, яке повалили протестувальники у Харкові, буде відновлено. Чиновник переконує, що це буде зроблено частково й за його гроші, однак здебільшого фінансуватиме проект фонд "Відродження", що належить колишньому "регіоналу" Віталію Хомутинніку.

2 червня у Харкові в рамках протесту проти з'їзду партії "Довіряй справам", лідерами якої є скандально відомі міський голова Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов, було знесено бюст радянському маршалу Георгію Жукову. Участь у протестах взяли представники "Самооборони", "Харківського Євромайдану", "Національних дружин" і партії "Національний корпус".

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На інцидент вже відреагував Кернес. Ще на з’їзді партії "Довіряй справам" міський голова Харкова заявив, що пам’ятник Жукову буде відновлено.

"Я поспілкувався з депутатом Віталієм Хомутинником, на чиєму окрузі перебуває пам'ятник Жукову. Так ось, пам'ятник буде відновлено", – підкреслив чиновник.

Крім того, протестувальників Кернес назвав "покидьками суспільства".

Те, що ви побачили біля стін Палацу спорту (саме тут відбувався зїзд партії "Довіряй справам" – 24 канал) – це покидьки суспільства. Ось люди жили собі спокійно. Вихідний день. Приїхали націоналісти звідусіль… з балонами з якимось палками, з чимось ще незрозумілим. І ви ще кажете, що це не покидьки. Це справжні відходи. Тому що їх вже відкинуто в історії далеко назад,

– переконує Кернес.

За його словами, гроші на відновлення пам'ятника Жукову йтимуть з боку благодійного фонду екс-"регіонала" Віталія Хомутинніка "Відродження". Щоправда, міський голова також пообіцяв долучитися до фінансування.

Хто такий Маршал СРСР Георгій Жуков? Це радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу, кавалер двох орденів "Перемога". З червня 1940 року по січень 1941 року командував військами Київського особливого військового округу (КОВО). З 1 лютого 1941 року до 29 липня 1941 року займав посаду Начальника Генерального штабу. Саме під його керівництвом розроблялись плани на випадок війни з Німеччиною.

Крім того, на посаді заступника головнокомандувача і представника Ставки Жуков брав участь в підготовці Сталінградської битви. Втім, всупереч поширеній думці, він не здійснював оперативного командування цією операцією, оскільки в цей час командував радянським наступом на Західному напрямку в районі міста Ржев.

На заключному етапі війни 1-й Білоруський фронт під командуванням маршала Жукова спільно з 1-м Українським під командуванням Конєва провів Вісло-Одерську операцію, яка стала однією з найуспішніших військових операцій "Червоної армії" у Другій світовій війні. В результаті Вісло-Одерської операції радянські війська визволили Варшаву (17 січня 1945) та розгромили німецьку групу армій "А".

Чому його особистість – неоднозначна? На переконання багатьох експетів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів.

Жуковське оперативне мистецтво – це перевага в силах у 5-6 разів, інакше він не буде братися за справу, він не вміє воювати не кількістю, і на крові будує собі кар’єру,

– зауважив свого часу інший радянський воєначальник, маршал Андрій Єрьоменко.

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До слова, це вже не перша ініціатива Кернеса відновлювати пам’ятники радянським вождям. Зокрема, у вересні 2014 року за його сприяння було відновлено один із пам’ятників Леніну у Харкові.

"Цей пам'ятник встановлено в 1947 році як перший пам'ятник Леніну у Харкові. Влітку 2014 року на нього скоїли два напади: 14 липня його розгромили, а в ніч з 9 проти 10 серпня облили фарбою. Зараз його повністю відновлено", – зазначала тоді прес-служба Харківської міськради.

Крім того, влітку 2018-го Кернес відновив вищезазначений пам’ятник Жукову. Його невідомі активісти повалили уночі проти 6 серпня, а вже вдень погруддя Жукову знову стояло на проспекті Григоренка.

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