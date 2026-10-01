Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що було сказано про боротьбу України?

За словами Поклада, Росія розраховувала швидко зламати українську державу, армію та суспільство, однак недооцінила здатність українців чинити опір: "Ми всі чудово розуміємо – нинішня війна ведеться не лише за території. У ній вирішується значно більше – право українського народу на власне майбутнє".

Також в.о. голови СБУ відзначив внесок СБУ в систему національного захисту: вона проводить спецоперації в тилу ворога, знищує противника на полі бою та протидіє спробам Росії дестабілізувати ситуацію всередині країни. Загалом СБУ запобігла понад 400 терактам та диверсіям.

Поклад згадав загиблих за Україну

Також своєму привітанні виконувач обов'язків голови СБУ також вшанував пам'ять тих, хто віддав життя за Україну.

Ми пам’ятаємо кожного, хто віддав за Україну життя. І найкращий спосіб бути гідними їхньої пам’яті – надалі ефективно боротися з ворогом,

– зауважив Олександр Поклад.

Він побажав українцям перемоги та наголосив на потребі зробити все, щоб Україна вийшла з війни сильною, суверенною та здатною захистити своє майбутнє.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський на фронті привітав захисників і захисниць України та подякував їм за захист життя, цінностей та права України бути незалежною.