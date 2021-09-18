Поклав у рот підпалену петарду: у Польщі під час протесту загинув чоловік

У Польщі активно триває протест медиків біля канцелярії прем'єр-міністра. 18 вересня пролунав гучний вибух, під час якого померла людина.

Загинув 70-річний чоловік, який був незадоволений протестом. Ба більше, демонстрацію він називав політичною.

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Загиблий, імовірно, залишив лист

Пенсіонер, який був колишнім військовим, поклав собі в рота запалену петарду під час пресконференції медиків. Чоловіка з покаліченим обличчям доправили до лікарні. Там він і помер від отриманих травм.

Про те, що чоловік кинув собі до рота саме петарду писали польські ЗМІ. Зазначалось, що правоохоронці ще нібито знайшли прощальний лист. Там він і написав, що протестував саме проти мітингу медиків. Усе через його політичність.

У Польщі активно готуються до 4 хвилі коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я республіки вже розробило план нових економічних та соціальних обмежень.

Правоохоронці ще розслідують інцидент. Проте у поліції повідомили, що розірвалась петарда або інший вибуховий предмет. Хоч були версії, що це був постріл із пістолета.

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