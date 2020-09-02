Поклонська збрехала про свою роль в ООН щодо води в Криму
Депутатка Держдуми Росії та експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська стверджувала, що в ООН її визнали як представницю жителів півострова в російському парламенті. Проте в ООН запевнили, що відповіли Поклонській зовсім по-іншому.
Позиція ООН щодо статусу Криму залишається незмінною. Про це заявив прессекретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Конвій, інформує Ideal.Реалії.
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Що Поклонській відповіли в ООН
Управління Верховного комісара ООН з прав людини не має доступу до Криму. Тому директор одного з відділів відомства попросив Поклонську надати відповідну інформацію місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні.
Позиція управління по статусу Криму залишається незмінною і базується на резолюції ООН щодо територіальної цілісності України.
Що стверджувала Поклонська
Напередодні Поклонська переконувала, що в ООН відреагували на її звернення щодо припинення постачання на півострів дніпровської води. Російська депутатка звинувачувала владу України.
Поклонська також запевняла, що їй доручили збирати дані для ООН щодо дефіциту води в Криму.
Як відреагували в Україні
Перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова назвала слова Поклонської маніпуляцією.
Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за дійсне, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень в Управління Верховного комісара ООН з прав людини,
– наголосила Джапарова.
За словами дипломатки, російські чиновники намагаються видати листи ООН задля "визнання себе" в окупованому Криму.
Питання водопостачання в Крим: що треба знати
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму Росією водопостачання припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Екологи стверджують, що такі дії можуть призвести до засолення ґрунту.
- Окупанти закликають жителів півострова економити воду.
- Очільник української сторони в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що в разі гуманітарної катастрофи Україна дасть воду Криму. Проте в Офісі Президента наголосили, що питання водопостачання в Крим не розглядатимуть.
- В РНБО стверджують, що загрози катастрофи в Криму немає.