Депутатка Держдуми Росії та експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська стверджувала, що в ООН її визнали як представницю жителів півострова в російському парламенті. Проте в ООН запевнили, що відповіли Поклонській зовсім по-іншому.

Позиція ООН щодо статусу Криму залишається незмінною. Про це заявив прессекретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Конвій, інформує Ideal.Реалії.

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Що Поклонській відповіли в ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини не має доступу до Криму. Тому директор одного з відділів відомства попросив Поклонську надати відповідну інформацію місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні.

Позиція управління по статусу Криму залишається незмінною і базується на резолюції ООН щодо територіальної цілісності України.

Що стверджувала Поклонська

Напередодні Поклонська переконувала, що в ООН відреагували на її звернення щодо припинення постачання на півострів дніпровської води. Російська депутатка звинувачувала владу України.

Поклонська також запевняла, що їй доручили збирати дані для ООН щодо дефіциту води в Криму.

Як відреагували в Україні

Перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова назвала слова Поклонської маніпуляцією.

Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за дійсне, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень в Управління Верховного комісара ООН з прав людини,

– наголосила Джапарова.

За словами дипломатки, російські чиновники намагаються видати листи ООН задля "визнання себе" в окупованому Криму.

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