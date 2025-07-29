Ситуація на Покровському напрямку стає дедалі напруженішою. Сам Покровськ потрібен росіянам задля двох цілей, які ставлять під загрозу низку міст на Донеччині.

У планах росіян взяти Покровськ в напівоточення, однак це лиш частина великого задуму. Детальніше про ворожі наміри на Донеччині 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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Чому росіяни рвуться до Покровська?

Покровський напрямок залишається одним із найважчих на фронті. Однак доцільно розглядати його у межах великого Донецькому напрямку, що об'єднує ділянки фронту від Покровська до Часового Яру. Зараз там склалась надзвичайно складна ситуація.

Росіяни намагаються розширити своє вклинення на ділянці фронту між умовно Новооленівкою та Новоекономічним.

Ми спостерігаємо за відчайдушними спробами максимально вбити клин між нашими бойовими порядками, що ведуть бойові дії на Покровській та Костянтинівській ділянках фронту. Так само активніше противник намагається скувати дії наших військ, прагнучи створити оперативний виступ, щоб далі розвивати наступ,

– пояснив Сергій Грабський.

Так, під загрозою опиняється лінія Дружківка – Добропілля. Якщо росіянам вдасться просунутися, тоді Костянтинівка та Покровсько – Мирноградська агломерація потрапляють у надскладну ситуацію.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

"Є ймовірність того, що ці міста можуть повторити долю Авдіївки, коли ворог знищив там усе, що міг, бо місто було йому потрібне для подальшого наступу. Узагалі Покровськ в цьому сенсі має 2 цілі", – зауважив військовий експерт.

Мовиться про використання Покровська для наступу у бік Дніпропетровської області (головний напрямок на Павлоград) та наступу у бік Краматорська та Слов'янська. Саме тому, за словами військового експерта, бої на цій ділянці фронту мають настільки відчайдушний характер.

Що може допомогти стабілізувати ситуацію на Донеччині?

Російське командування не зважає на втрати при виконанні поставлених завдань. Успіх на Покровській ділянці фронту настільки важливих для росіян, що там готові кидати у бій стільки військових та техніки, скільки лиш доведеться.

Це, безумовно, ускладнює роботу для Сил оборони України.

Тільки максимальне зосередження наших зусиль, концентрація військ на цьому напрямку й завдання ударів противнику якомога далі від лінії фронту, аби мінімізувати наші втрати, може допомогти стабілізувати лінію фронту. Але це надскладне завдання,

– зазначив Грабський.

До слова, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Росія накопичує сили для наступу на Покровському напрямку. Окупанти також намагалися прорвати оборону українських захисників одразу в районі 6 населених пунктів.