Військовий розкрив тактику росіян біля Покровська з настанням морозів

У звіті Генерального штабу втрати окупантів за 2025 рік у живій силі сягають майже 420 тисяч бійців. Попри це, ворог продовжує використовувати схожі тактики, сподіваючись, що вони принесуть їм результат.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що російське командування не цінує особовий склад. Навіть на такі великі втрати командири не зважають.

Що змінилося на фронті з настанням холодів?

Якщо певна тактика приносить плоди, на думку російського командування, то вони її продовжуватимуть. Це ми можемо сказати про тактику інфільтрації малими піхотними групами, яка продовжується на Покровському напрямку й не тільки там.

Росіяни намагаються просочуватися, накопичуватися і потім розвивати свій успіх. Але також за останній час суттєво збільшилася кількість техніки, яку вони застосовують. Мовиться про бронетехніку, танки, автомобілі, багі, мотоцикли, квадроцикли.

Причина в тому, що зараз морозна погода, тому ґрунт дозволяє пересуватися доволі швидко і ефективно. Отже, росіяни намагаються підвести свою піхоту ближче до визначених точок до того, як їхню техніку знищать,

– розповів Данило Борисенко.

Тому зараз особлива увага звернена на аеророзвідку, на те, щоб якомога раніше виявити висування техніки й мати змогу її уразити нашими засобами. Адже чим швидше ми уразимо ворожу техніку, тим далі від наших позицій спішиться піхота.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Проте, зазвичай, це відбувається в населеному пункті, тому доволі багато часу потім займає пошук і знищення всієї піхоти, якій вдалося спішитися. Адже окупанти використовують всі укриття: хати, погреби, сараї для того, щоб заховатися і сподіваються, що ми їх не уразимо. Як правило, їхні сподівання марні.

Важливо! Бригада "Рубіж" збирає на наземний роботизований комплекс для евакуації поранених з лінії бойового зіткнення. Він дозволить вивозити наших поранених з тих місць, куди неможливо дістатися технікою. До того ж він може підіймати до 200 кілограмів, тим самим рятуючи життя навіть не одного військового. Підтримати збір можна за посиланням!

Що відбувається біля Покровська?