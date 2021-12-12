Поліетиленова реальність, вулиця близнюків – відео тижня

Відтепер в Україні поліетиленові пакети стануть платними. Якщо ж магазини відмовлятимуться впроваджувати правило, то отримуватимуть штрафи – від 1700 до 8 тисяч гривень.

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Платні пакети

Уряд не зазначив, яка вартість пакетів відтепер має бути, тому підприємці самостійно ухвалюватимуть рішення. Контролюватиме виконання закону Держпродспоживслужба. До такого нововведення усі ставляться по-різному.

Нове правило в українських магазинах: дивіться відео

Окупанти не шкодуватимуть вогню

Українські військові з початку грудня несуть службу в посиленому режимі, оскільки російські окупанти зазвичай готують провокації на свята. Уже 7 ротацію для 24 механізованої бригади ЗСУ окупанти не шкодують вогню.

Воїни готуються до провокацій: дивіться відео 24 каналу

Допомога студентам-медикам

Львівські студенти розробляють VR-проєкт для студентів-медиків, щоб ті краще зрозуміли, як відбуваються хірургічні операції. Це буде додаток для мобільних пристроїв, завдяки якому можна буде переглядати відео 360 і доєднуватись великій кількості людей.

Розробка львівських студентів: дивіться відео 24 каналу

Вулиця близнюків

У селі на Рівненщині є вулиця, на якій живуть близнюки та двійнята. Місцеві явище пояснюють тим, що на водонапірній башті поблизу оселились лелеки.

Чарівна вулиця на Рівненщині: дивіться відео 24 каналу

Вакцинація пенсіонерів

Лікарі вкотре закликають людей похилого віку не зволікати із вакцинацією. До львівських лікарень у стаціонар потрапляють люди старшого віку. Зазвичай це 70 – 80% від усіх пацієнтів.

Львів'ян закликають вакцинуватися: дивіться відео 24 каналу