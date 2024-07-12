Поліграф підтвердив непричетність заступника директора НАБУ Гізо Углави до "зливів інформації"

Заступник директора НАБУ Гізо Углава за власною ініціативою пройшов перевірку на поліграфі. Результати підтвердили, що до "зливів інформації" з Бюро він не мав стосунку.

Про це Углава повідомив у фейсбуці.

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Ініціював та пройшов поліграф. Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо "зливів інформації" стали відомі публічно. Висновок: до зливів не причетний!

– написав Углава.

Він також нагадав, що посаду першого заступника директора НАБУ обіймає з 2015 року. Впродовж цих 9 років він доклав чимало зусиль до розбудови сучасного і незалежного правоохоронного органу.

На його переконання, саме через його принципову позицію та безапеляційність він став об'єктом потужної дискредитаційної кампанії, яка ґрунтувалася на безпідставних звинуваченнях та наклепах.

Нагадаю, відсторонився я самостійно і одразу після того, як з'явилися закиди про мою нібито причетність до зливу. Зробив це для повного та об'єктивного розслідування справи, всебічно сприяв проведенню розслідування, у зв'язку з чим надав необхідні покази,

– зазначив заступник директора НАБУ.

Інформаційна кампанія проти Углави триває і досі. Він упевнений, що її метою є прагнення знищити його репутацію.

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Денис Бігус також дійшов до висновку, що заступник директора НАБУ не має стосунку до так званих "зливів інформації" з Бюро. "Особистий висновок буде таким. Роками діяч офісу президента і радник Юрій Голик від Георгія Беркадзе отримував інформацію про діяльність НАБУ. Інформацію, якою в сукупності володів заступник директора НАБУ Гізо Углава. Чи писав сам Углава оці всі повідомлення? Ні, не думаю", – зазначав у своєму розслідуванні Денис Бігус.