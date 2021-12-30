Полісся побило рекорд: Держлісагентство відзвітувало про висадку дерев у 2021 році

Держлісагентство повідомило, що упродовж 2021 року в Україні висадили близько 240 мільйонів дерев. Рекордсменкою стала Житомирщина.

Моторошна пожежа у 2020 році знищила там 75 тисяч гектарів лісу. Тепер втрати намагаються відновити.

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Деталі розповів голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

Цього року підприємства, які підпорядковуються Держлісагентству України, висадили 240 мільйонів сіянців та саджанців. Крім того, на землях інших лісокористувачів висаджено додатково близько 9 мільйонів деревних рослин,

– наголосив посадовець.

Де найбільше висадили дерев

Найбільше дерев висадили на території Полісся. Зокрема:

на Житомирщині – майже 51 мільйон сіянців;

на Волині – 23,3 мільйона сіянців;

на Рівненщині – 29,5 мільйона сіянців;

на Чернігівщині – 15,6 мільйона сіянців;

Яка ситуація в інших регіонах

На Київщині висадили майже 20 мільйонів сіянців;

на Полтавщині – фактично 10 мільйонів;

на Сумщині – фактично 10 мільйонів;

на Черкащині – 8,2 мільйона;

на Вінниччині – 5,2 мільйона;

на Харківщині – 6,2 мільйона;

на Тернопільщині – 4,4 мільйона;

на Хмельниччині – 3,7 мільйона;

на Луганщині – 6,6 мільйона;

у Запорізькій області – 4,4 мільйона;

на Кіровоградщині – 3,8 мільйона;

на Херсонщині – 2,7 мільйона;

на Дніпропетровщині – 1,6 мільйона;

на Донеччині – фактично мільйон;

у Миколаївській області – 636 тисяч;

на Одещині – майже 500 тисяч;

на Закарпатті – 15,1 мільйона;

на Львівщині – 8,1 мільйона;

на Буковині – 3,5 мільйона;

на Прикарпатті – 3,5 мільйона.

Рейтинг найекологічніших шкіл України

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Найекологічніші школи: