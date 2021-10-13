Політична балаканина, – Путін про те, що Росія використовує газ, як зброю

Володимир Путін назвав розмови про те, що Росія використовує газ, як зброю, "політичною балаканиною". При цьому глава Кремля не оминув нагоди зауважити, що є загроза припинення транзиту блакитного палива до Європи через територію України.

Про це Путін повідомив під час засідання форуму "Російський енергетичний тиждень".

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Це повна нісенітниця, – Путін

Ви говорите про звинувачення Росії щодо використання енергоресурсів як зброї. Це повна нісенітниця, маячня і політично мотивована балаканина, яка не має під собою нічого серйозного, ніяких підстав,

– заявив Путін.

Глава держави-агресорки похвалився, що, мовляв, Росія навпаки нарощує постачання газу до Європи, а от інші постачальники скорочують.

Глава Кремля вважає, що українська ГТС може "луснути"

Проте Путін зауважив, що транзит через українську територію може бути припинений. Мовляв, якщо поставки збільшать, то українська ГТС просто "лусне".

Небезпечно збільшувати. Там десятиліттями не ремонтувалася ГТС, там, якщо тиск збільшити, лопне взагалі, Європа зовсім позбудеться цього маршруту,

– сказав Путін.

Зверніть увагу! Раніше аргументом Путіна щодо того, що транзит Україною, можливо, зупинять, була його нерентабельність. Мовляв, транспортувати блакитне паливо через Україну – невигідно. Прокачка по нових системах, мовляв, дешевша на 3 мільярди на рік.

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Боррель назвав дії Росії частиною політичної гри

Зазначимо, що раніше верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що проблема зі зростанням цін на газ – геополітичного рівня. Дії Росії Боррель назвав "частиною гри та політичного тиску".

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що у ЄС вивчають різні сценарії того, аби Україна залишилась транзитером газу. Для цього співпрацюють з українськими експертами.