У першій половині і середині серпня в центрі уваги президента України перебували питання національної безпеки і оборони, а також події в сусідній Республіці Білорусь, де 9 серпня відбулися президентські вибори. Далі – оригінал російською.

Политический август 2020

6-7 августа президент Зеленский осуществил рабочую поездку в зону ООС на Донбассе. В районах военных действий и в прифронтовой зоне глава государства бывает ежемесячно, а то и чаще. В этот раз главной целью рабочей поездки была инспекция соблюдения режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. Глава государства, по сообщению Офиса президента Украины, лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует. Всего за два дня Владимир Зеленский проехал более 100 км линии разграничения.

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10 августа президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова. 25 августа Президент Украины назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган. Эти назначения продолжили тенденцию обновления руководящих кадров в сфере обороны и национальной безопасности, характерную в последние месяцы.

"Вагнеровцы" раздора

В начале августа вопросы национальной безопасности пересеклись с проблемой украино-белорусских отношений.

29 июля в Республике Беларусь задержали группу боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Белорусские спецслужбы заподозрили их в подготовке к организации провокаций во время и после президентских выборов в этой стране. Во время следственных действий выяснилось, что часть задержанных боевиков принимали участие в военных действиях против Украины на Донбассе.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, принадлежащей к частной военной компании Вагнера. Была отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства. Президент Лукашенко обещал рассмотреть этот вопрос, но не выполнил своего обещания.

14 августа, уже после президентских выборов в Республике Беларусь, "вагнеровцы" были выданы России. И это событие, и критическая реакция украинского руководства на жесткие действия белорусских властей по отношению к протестующим, привели к охлаждению украино-белорусских отношений.

Гибкая реакция Украины на события в Беларуси: чем это закончилось?

Следует отметить, что президент Украины и украинское руководство в целом достаточно гибко реагировали на послевыборный политический кризис в Республике Беларусь. 10 августа президент Зеленский призвал наших северных соседей к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия. Первые дни после возникновения белорусского кризиса Киев воздерживался от резких и негативно-категоричных оценок действий белорусских властей.

Это было обусловлено прежде всего рисками существенного ухудшения украино-белорусских отношений и резкого крена президента Лукашенко в сторону России, что создало бы дополнительные вызовы для национальной безопасности Украины, теперь уже на северных границах нашей страны.

Гибкая позиция украинского руководства также способствовала освобождению украинских граждан, задержанных в Минске во время протестных акций. И только после того, как президент Лукашенко стал использовать антиукраинскую риторику в оценке причин и характера протестного движения в Республике Беларусь, украинское руководство ужесточило свою позицию по отношению к действиям белорусского руководства. В частности, из Минска был отозван в Киев для консультаций посол Украины в Республике Беларусь.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.

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Региональные поездки и интересный прецедент

Во второй половине августа главным приоритетом и наиболее заметной тенденцией в деятельности президента Зеленского стали региональные поездки. Всего за этот период состоялось шесть региональных поездок президента Украины – в Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Черкасскую области. Как уже отмечалось в предыдущих обзорах политических тенденций, в региональных поездках президента Зеленского прослеживается свой особый формат (и традиционный для таких визитов президента, кто бы не занимал эту должность, и особенности, характерные именно для Владимира Зеленского).

В августе, как и во время предыдущих региональных поездок президента Украины летом 2020 г., обязательным пунктом была инспекция объектов программы "Большое строительство". В процессе общения "на местах" президент выступил с инициативами расширения этой программы за счет включения в нее отдельных социально-культурных объектов. Отмечу новую тенденцию в формате таких поездок главы государства – в августе обязательным элементом в региональном графике президента стало участие в презентации Стратегий развития областей, рассчитанных до 2027 г. Интересно, кстати, почему эти стратегии разрабатываются именно на 7 лет (а не на 5 или 10 лет)? Во время поездки на Херсонщину президент, по инициативе главы местной облгосадминистрации, организовал двухдневный визит в этот регион целой группы послов зарубежных государств и представителей международных организаций. Но это пока не тенденция, а интересный прецедент.

Международная политика Зеленского в последний месяц лета

В августе состоялся целый ряд важных международных контактов президента Украины. В частности, 14 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (об актуальных вопросах двусторонних отношений), 18 августа – телефонный разговор с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком (о реализации проектов ЕБРР в Украине, а также о внедрении ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты). 22 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений в торгово-экономической сфере, а также сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц, в том числе более 20 крымских татар.

Следует отметить, что контакты президентов Украины и Турции носят регулярный, почти ежемесячный характер.

24 августа Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который посетил нашу страну в День независимости Украины. Главной темой этой встречи стала ситуация на Донбассе и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в этом регионе.

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26 августа президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями относительно ситуации в Беларуси. Позднее американская сторона сообщила, что в этом разговоре Госсекретарь Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности Соединенных Штатов относительно инвестиций Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич". Интересно, что сразу после телефонного разговора президента Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео в Кривой Рог для встречи с главой украинского государства прибыл заместитель госсекретаря США Стивен Биган, который в конце августа совершал рабочее турне по ряду постсоветских стран.

28 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Основной темой разговора стала подготовка к 22-му Саммиту Украина – Европейский Союз, который должен состояться 1 октября в Брюсселе, а также дальнейшие шаги, необходимые для укрепления стратегического партнерства и углубления экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом. Следует отметить, что во всех переговорах с международными партнерами Украины глава украинского государства поднимал вопрос об участии Украины в международном сотрудничестве по производству вакцины против COVID-19 и предоставлении этой вакцины для Украины после завершения ее испытаний.

Кадровые решения Зеленского

В августе Президент Украины принял целый ряд кадровых решений. Помимо назначений в оборонной сфере, о чем шла речь выше, были также произведены перестановки в губернаторском корпусе. В конце августа президент Зеленский в ходе своих региональных поездок представил новых руководителей областных государственных администраций в Кировградской и Черкасской областях.

Но наибольший и очень неоднозначный резонанс вызвало назначение 5 августа заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительное направление. Во время Революции достоинства он запомнился антимайданными выступлениями. Естественно, об этом вспомнили после его назначения. Это кадровое решение вызвало новый всплеск напряжения в отношениях между Офисом президента и активистами Революции достоинства. Но, по данным информированных источников, в аппаратном смысле О.Татаров оказался полезным приобретением: он хороший организатор, весьма деятелен, выстроил активную коммуникацию с правоохранителями, прежде всего на региональном уровне. Это назначение ярко отобразило противоречия и контрасты кадровой политики Офиса президента. В поисках опытных и сильных кадров приходится задействовать людей, работавших и при Порошенко, и при Януковиче, а это вызывает критику с разных сторон, особенно если у новых назначенцев есть репутационные изъяны.