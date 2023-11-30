Неоднозначність такого титулу викликала яскраві дискусії в суспільстві, однак радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що позитиву в ньому значно більше. Про це він розповів у своєму екслюзивному інтерв’ю для 24 Каналу.

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"Безумовно, я сприймаю це позитивно. Ми ж дійсно мрійники, тому що ми мріємо перебудувати всю інфраструктуру в глобальному сенсі. Мріємо, щоб світ був набагато справедливіший. Якщо до тебе прийшов вбивця, то цей вбивця має бути покараний", – підкреслив Подоляк.

Він додав, що державний апарат на чолі з президентом мріє, щоб Росія перестала існувати у тому вигляді, в якому існує. Щоб зникли ризики не тільки для України, але і для багатьох інших країн.

Мріє, щоб наші партнери нарешті усвідомили, що вже минув час відкладати відповідальність чи переносити на інші покоління свої страхи. Якщо хочеться існувати в певних правилах, які подобаються, то треба за них битись.

Ми мріємо про те, щоб показати людям, що не буває нічого просто так, що не можна щось взяти у цього світу, якщо ти не готовий за це битись. Навіть попри те, що світ не до кінця розуміє, ми повертаємо йому відчуття, що все чогось вартує, що все чогось коштує. Це дуже важливо,

– наголосив політик.

Це мрія про справжній світ, де домінують свобода, цінності, довіра, безпекові гарантії та головне – справедливість. Україна дійсно мріє про інші соціальні, соціально-політичні, економічні відносини. А головне – про інший тип глобального політичного процесу, де будуть відповідальні, пасіонарні і харизматичні люди, відповів радник глави ОПУ.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

Від мрій до дій

Попри все, Україна вже втілює свої мрії в реальність. Наприклад, наші партнери усвідомлюють, що Росія може програти. Вони позбулися дивного страху, що Росія – це країна, яка ніколи, за жодних обставин у XXI столітті не програє. Партнери України усвідомлюють усі ризики, які сьогодні генерує Росія.

Якщо ти не розумієш своє майбутнє, тоді тобі доведеться інвестувати в ніщо. Ти ж не знаєш, що буде завтра. Тоді тобі треба інвестувати у свій захист, програми безпеки. Отже, ти не будеш інвестувати у те, що задумав вчора. Тобто у прогресію, технологічний розвиток, гуманістичні складові,

– додав Подоляк

Насамперед репутації Росії не більше існує як країни, яку треба однозначно боятись, яку треба запрошувати за глобальний стіл, і поводитись відповідно.

Друга складова. Росія довела, що в неї немає військово-промислового комплексу, який дійсно є домінуючим у сьогоднішньому світі.

Третя складова. Україна довела, що вона сьогодні ефективно тримає величезний обсяг російського військового ресурсу в стратегічній обороні.

Четверте. Україна довела, що при певних умовах вона може здолати у військовому сенсі російську армію. Це дуже важливий психологічний момент.

П'ята складова. На сьогодні немає остаточного рішення, як буде виглядати Росія після цієї війни, але є рішення, що путінська еліта однозначно має програти.

Що таке мрія, яка вже частково справдилася? Світ перебудувався. Росія позбавлена права статусу глобального гравця. Це дуже важливий момент,

– резюмував Подоляк.

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