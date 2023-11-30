Неоднозначность такого титула вызвала яркие дискуссии в обществе, однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что позитива в нем гораздо больше. Об этом он рассказал в своем эксклюзивном интервью для 24 Канала.

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О чем действительно мечтает Зеленский

"Безусловно, я воспринимаю это положительно. Мы ведь действительно мечтатели, потому что мы мечтаем перестроить всю инфраструктуру в глобальном смысле. Мечтаем, чтобы мир был гораздо справедливее. Если к тебе пришел убийца, то этот убийца должен быть наказан", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что государственный аппарат во главе с президентом мечтает о том, чтобы Россия перестала существовать в том виде, в каком существует. Чтобы исчезли риски не только для Украины, но и многих других стран.

Мечтает, чтобы наши партнеры наконец-то осознали, что уже прошло время откладывать ответственность или переносить на другие поколения свои страхи. Если хочется существовать в определенных правилах, то надо за них бороться.

Мы мечтаем о том, чтобы показать людям, что не бывает ничего просто так, что нельзя что-нибудь взять у этого мира, если ты не готов за это сражаться. Даже несмотря на то, что мир не до конца понимает, мы возвращаем ему ощущение, что все чего стоит. Это очень важно,

– подчеркнул политик.

Это мечта о настоящем мире, где доминируют свобода, ценности, доверие, гарантии безопасности и главное – справедливость. Украина действительно мечтает о других социальных, социально-политических, экономических отношениях. А главное – о другом типе глобального политического процесса, где будут ответственные, пассионарные и харизматические люди, ответил советник главы ОПУ.

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От мечты к действиям

Несмотря на все, Украина уже воплощает свои мечты в реальность. К примеру, наши партнеры осознают, что Россия может проиграть. Они избавились от странного страха, что Россия – это страна, которая никогда, ни при каких обстоятельствах в XXI веке не проигрывает. Партнеры Украины отдают себе отчет во всех рисках, которые сегодня генерирует Россия.

Если ты не понимаешь свое будущее, тогда тебе придется инвестировать в ничто. Ты не знаешь, что будет завтра. Тогда тебе нужно инвестировать в свою защиту, программы безопасности. Так что ты не будешь инвестировать в то, что задумал вчера. То есть в прогрессию, технологическое развитие, гуманистические составляющие,

– добавил Подоляк

В первую очередь репутации России не больше существует как страны, которую нужно однозначно бояться, которую нужно приглашать за глобальный стол, и вести себя соответственно.

Вторая составляющая. Россия доказала, что у нее нет военно-промышленного комплекса, который действительно является доминирующим в сегодняшнем мире.

Третья составляющая. Украина доказала, что сегодня эффективно держит огромный объем российского военного ресурса в стратегической обороне.

Четвертый. Украина доказала, что при определенных условиях она может одолеть в военном смысле русскую армию. Это очень важный психологический момент.

Пятая составляющая. На сегодняшний день нет окончательного решения, как будет выглядеть Россия после этой войны, но есть решение, что путинская элита однозначно должна проиграть.

Что такое мечта, которая уже частично сбылась? Мир перестроился. Россия лишена права статуса глобального игрока. Это очень важный момент,

– резюмировал Подоляк.

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