Ці люди ризикують всім: як призвести до краху путінський режим

Тим, хто залишився в Росії я нічого порадити не можу рівно тому, що я вважаю це неправильним. Ми все-таки перебуваємо у відносній безпеці, а ці люди ризикують всім. Далі читайте російською.

Каждый принимает свое решение, что и как он может делать, используя те минимальные возможности, которые сохранились. А наша задача – продолжать то, что мы делали всегда.

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Работать над санкциями и разоблачить преступную сущность путинского режима за рубежом. Необходимо, чтобы свободный мир признал в Путине экзистенциальную угрозу своему существованию.

Нам необходимо создать единый фронт борьбы против путинской диктатуры, который бы позволил нанести режиму геополитическое поражение, а лучше несколько геополитических поражений.

Но и кроме того, нам надо пытаться объединяться, нам надо создавать на будущее единый фронт сопротивления, который сможет стать альтернативой в глазах россиян в случае надвигающегося краха путинского режима. Нужно готовиться к этому, нужно говорить о том, что будет дальше.

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Куда придет Россия, что мы будем делать?

Пора формулировать ответы на многие вопросы, на которые мы не хотели отвечать. О территориальной целостности России, о том, насколько могут взаимодействовать в рамках единого государства национально-территориальные образования, которые явно живут сегодня по другим законам.

Это те дискуссии, которые надо проводить сейчас, пока у нас есть время. Чтобы в момент, когда наступит день Х, у нас была дорожная карта как двигаться дальше и не повторять ошибок прошлого.