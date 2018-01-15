Політика Німеччини щодо біженців стане набагато жорсткішою, – експерт

У Німеччині, яка яка за минулі два роки прийняла рекордну кількість біженців із країн Близького Сходу (майже 1,6 мільйона), зараз прослідковується зворотна тенденція. Уряд ФРН запроваджує жорсткішу міграційну політику.

Таку думку в інтерв'ю інформаційній агенції АРА висловив Томас Єгер, професор Кельнського університету, якого у своїй статті для сайту "24" цитує політолог Борис Немировський.

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Очікується, що у ФРН буде введена гранична кількість біженців, яких Федеративна республіка прийматиме щороку, а кордони країни відтепер охоронятимуться щільніше. Щоправда, на думку науковця, тут існує велика проблема: міграційний тиск на Німеччину протягом наступних десятиліть все одно триватиме – з демографічних та економічних підстав, йдеться у публікації.

Окрім цього, нову політику, яка має запобігти "навалі зі Сходу", уряд ФРН намагається впроваджувати не так відкрито, як австрійський, де нещодавно міністр внутрішніх справ Герберт Кікл, провідний член Австрійської партії свободи, виступив із заявою про створення так званих "центрів утримування" для біженців з метою убезпечити країну від іммігрантів, де біженці будуть "концентровано проживати в центрах базового забезпечення".

Канцлер Австрії Себастьян Курц навіть має намір домовитись із президентом Франції Еммануелем Макроном про фінансування цих "таборів утримування", які, за планом, будуть збудовані в державах, що мають спільні кордони з країнами, з яких тікають основні маси мігрантів. В самій Європі, за його пропозицією, слід також збудувати подібні "зони безпеки", які треба буде захищати, якщо знадобиться – "за допомоги військової сили", зауважує Немировський.

Таким чином, хоч канцлер Німеччини Ангела Меркель і досі намагається, на відміну від канцлера Австрії, домовитися, до прикладу, з Туреччиною і заплатити їй, аби вона не пускала біженців до Європи, однак все свідчить про те, що ФРН де-факто "підганяє" свою міграційну політику до жорсткішої австрійської, констатує Єгер.

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