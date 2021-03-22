Політолог: Єрмак жорстко відповів РФ по Донбасу і заручився підтримкою союзників

Голова Офісу президента Андрій Єрмак жорстко відповів представнику РФ в переговорах Нормандської четвірки Дмитру Козаку на його так званий "мирний план" і зажадав повернутися до конструктиву і говорити про дійсно мирний плані і дорожню карту по Донбасу.

Експерт пише, що в даному питанні ОП керується єдиною метою – відстояти українські інтереси і захистити життя українських військових.

"В останні тижні Росія посилено намагається продавити свою повістку по Донбасу. І представник РФ в переговорах радників Нормандської четвірки Козак дозволяє собі ставити чи не ультимативні вимоги українській стороні – наприклад, щоб ВСУ не відповідали на провокації бойовиків", – пояснив Золотарьов.

Тим часом "мирний план" авторства Росії і невизнаних республік категорично не влаштував Офіс Президента. В результаті Єрмак жорстко відповів Козаку, зажадавши повернутися до справді мирного плану, розробленого Україною разом з Німеччиною і Францією.

Політолог звертає увагу також на те, що зараз в Офісі Президента налагоджують системну роботу щодо тиску на Росію з залученням західних партнерів і по інших напрямках.

Крім Донбасу, де координація ведеться з Німеччиною і Францією, ОП долучає й інших союзників: по Криму – створенням Кримської платформи, по широкому порядку денному – з США.

"Банкова демонструє, що має намір жорстко захищати інтереси України. Єрмак, який курирує міжнародний напрямок, отримав карт-бланш на максимальне залучення західних союзників в усі процеси, спрямовані на імплементацію мирного плану і примушування до нього Росії. У Кремлі це розуміють, але крім як огризатися і влаштовувати провокації, нічого вдіяти не можуть", – написав експерт.