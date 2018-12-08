Політолог назвав фактор, від якого залежить перемога Тимошенко чи Порошенка

Юлія Тимошенко – лідер першого туру президентських виборів. Її відрив від інших кандидатів високий. Але в другому турі підвищиться фактор ризику незручної кандидатури для Тимошенко.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, в Тимошенко високий рівень недовіри. І це проблема на тлі тих кандидатів, у кого рівень недовіри нижчий, ніж у лідера "Батьківщини" – Гриценка, Вакарчука, Зеленського.

Навіть якщо Тимошенко вийде до другого туру з Порошенком, хоча соціологи дають їй велику перевагу, буде сильна боротьба. Як кажуть соціологи, боротьба антирейтингів. За результатами соцопитувань, Порошенко сильно програє – його антирейтинг 50%, а у Тимошенко – 25%. Але перемога залежить від мобілізації своїх активних виборців і демобілізація тих, хто проти. Це стане вирішальним фактором,

– наголошує Володимир Фесенко.

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Політолог зазначає: зараз в українців інтерес до виборів підвищується. Але, якщо до другого туру вийдуть Тимошенко і Порошенко, чи підуть голосувати виборці російськомовних регіонів, які критично ставляться до обох? А якщо підуть, то проти кого проголосують? І це проблема і для Тимошенко, і Порошенка.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно соцопитувань, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 18% опитаних переконані, що наступним президентом України стане Тимошенко, 14%, – що Порошенко. Тих, хто вірить, що президентом стануть інші політики, менше 4%, а майже половина опитаних не змогли відповісти на це питання.