Политолог назвал фактор, от которого зависит победа Тимошенко или Порошенко

Юлия Тимошенко – лидер первого тура президентских выборов. Ее отрыв от других кандидатов высок. Но во втором туре повысится фактор риска неудобной кандидатуры для Тимошенко.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, у Тимошенко высокий уровень недоверия. И это проблема на фоне тех кандидатов, у кого уровень недоверия ниже, чем у лидера "Батькивщины" – Гриценко, Вакарчука, Зеленского.

Даже если Тимошенко выйдет во второй тур с Порошенко, хотя социологи дают ей большое преимущество, будет сильная борьба. Как говорят социологи, борьба антирейтингов. По результатам соцопросов, Порошенко сильно проигрывает – его антирейтинг 50%, а у Тимошенко – 25%. Но победа зависит от мобилизации своих активных избирателей и демобилизация тех, кто против. Это станет решающим фактором,

– отмечает Владимир Фесенко.

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Политолог отмечает: сейчас у украинцев интерес к выборам повышается. Но, если во второй тур выйдут Тимошенко и Порошенко, пойдут ли голосовать избиратели русскоязычных регионов, которые критически относятся к обоим? А если пойдут, то против кого проголосуют? И это проблема и для Тимошенко, и для Порошенко.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019. Согласно соцопросам, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 18% опрошенных убеждены, что следующим президентом Украины станет Тимошенко, 14% – что Порошенко. Тех, кто верит, что президентом станут другие политики, менее 4%, а почти половина опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.