09:05
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Политолог назвал фактор, от которого зависит победа Тимошенко или Порошенко

      331 Читати новину українською
      Борьба между Тимошенко и Порошенко во втором туре будет тяжелой
      Борьба между Тимошенко и Порошенко во втором туре будет тяжелой / Фото из открытых источников

      Юлия Тимошенко – лидер первого тура президентских выборов. Ее отрыв от других кандидатов высок. Но во втором туре повысится фактор риска неудобной кандидатуры для Тимошенко.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

      По его словам, у Тимошенко высокий уровень недоверия. И это проблема на фоне тех кандидатов, у кого уровень недоверия ниже, чем у лидера "Батькивщины" – Гриценко, Вакарчука, Зеленского.

      Даже если Тимошенко выйдет во второй тур с Порошенко, хотя социологи дают ей большое преимущество, будет сильная борьба. Как говорят социологи, борьба антирейтингов. По результатам соцопросов, Порошенко сильно проигрывает – его антирейтинг 50%, а у Тимошенко – 25%. Но победа зависит от мобилизации своих активных избирателей и демобилизация тех, кто против. Это станет решающим фактором,
      – отмечает Владимир Фесенко.

      Читайте также: Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика

      Политолог отмечает: сейчас у украинцев интерес к выборам повышается. Но, если во второй тур выйдут Тимошенко и Порошенко, пойдут ли голосовать избиратели русскоязычных регионов, которые критически относятся к обоим? А если пойдут, то против кого проголосуют? И это проблема и для Тимошенко, и для Порошенко.

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019. Согласно соцопросам, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 18% опрошенных убеждены, что следующим президентом Украины станет Тимошенко, 14% – что Порошенко. Тех, кто верит, что президентом станут другие политики, менее 4%, а почти половина опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сегодня , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 215
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      7 декабря , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 341
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      7 декабря , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 292
      Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      7 декабря , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      Ігор Саджениця 330
      Чому щезли черги на кордоні?
      7 декабря , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 3235
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук