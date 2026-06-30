У Монако триває масштабна поліцейська операція після замаху на Єрмолаєва, – медіа

Ввечері 29 червня в Монако підірвали вибуховий пристрій, унаслідок чого постраждали троє українців – олігарх Вадим Єрмолаєв та його родина. На місці інциденту на ранок 30 червня триває масштабна поліцейська операція із залученням саперів, криміналістів і 2 гелікоптерів.

Місцеві правоохоронці розшукують підривника. Про це пише BFMTV.

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Для пошуків розгорнули масштабну операцію: разом із поліцією Монако працюють близько 40 французьких жандармів і два гелікоптери. Князь Монако Альбер II заявив, що всі відповідні служби діють у тісній співпраці з Францією та висловив упевненість, що винних обов'язково встановлять якомога швидше.

До операції залучені французькі військові та 2 гелікоптери, які працюють у районі інциденту. Пошуки ймовірного виконавця тривають вже менше ніж 12 годин після вибуху.

Влада Монако посилила заходи безпеки в князівстві. Також було встановлено жандармські перевірки поблизу кордону. Загалом для допомоги постраждалим після вибуху мобілізували близько 50 пожежників, серед них приблизно 10 французьких рятувальників. Для охорони району залучили 84 співробітники громадської безпеки.

Підозрюваного зафіксували численні камери відеоспостереження, а його фото активно поширюється в соцмережах. На знімках видно чоловіка в бежевих штанах, чорній кофті та капелюсі, при цьому частина його обличчя прихована, що ускладнює ідентифікацію.



Ймовірний підозрюваний / Скриншот з мережі

Після того, як він залишив підозрілий наплічник біля будівлі в районі між бульваром Італії та вулицею отця Луї Фролла, поблизу кордону з Францією, чоловік швидко втік пішки. Ймовірно, він попрямував у бік сусіднього Босолей, де його слід згодом зник.

Окрім відеозаписів, слідчі збирають свідчення очевидців, щоб відтворити маршрут підозрюваного до вибуху та під час втечі.

Варто зауважити, що голова уряду Монако Крістоф Мірман зазначив, що це – перший подібний випадок в історії князівства. "Ймовірно, це теракт", – сказав він.