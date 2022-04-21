Поліцейські в Харкові допомогли врятувати родину з палаючого будинку

В Харкові поліцейські допомогли врятувати родину з будинку, який загорівся через російські обстріли.

Відомо, що під час патрулювання Харкова поліцейські дізналися про пожежу, яку спричини російський снаряд.

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Вони терміново вирушили на місце події, аби допомогти врятувати людей. Рятувальники робили все можливе, аби погасити полум’я, однак вогонь дуже швидко ширився будинком.

Господарям будинку, які встигли врятуватись, поліцейські дали прихисток та підтримали постраждалих.



Врятована родина / Фото Нацполіція​

Після цього сім’я вирішила їхати на вокзал, куди їх евакуював службовий автомобіль поліції охорони.

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