Поліцейські Італії запобігли теракту на базі НАТО

В Італії спеціалізована поліція змогла запобігти теракту на базі НАТО. Для цього відділу боротьби з терористами довелося ліквідувати вкрай праве екстремістське угруповання.

За даними італійських правоохоронців, до теракту були причетні члени "Римського арійського ордена", які є прихильниками переваги білої раси, натхненної нацистами.

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Поліцейські провели скоординовані рейди у будинках 12 підозрюваних. Вони вилучили фотографії Адольфа Гітлера, свастики й книгу зі списком єврейських прізвищ.

Одна з обвинувачених була визнана переможницею онлайн-конкурсу краси Міс Гітлер у 2019 році. Тоді вона назвала себе міс Євою Браун, тобто дружиною Адольфа Гітлера.

У поліції заявили, що група "займається публікацією расистських і дискримінаційних відео і зображень в соцмережах".

Спецгрупа поліції зосередилася на обміні екстремістськими матеріалами на сторінках у соцмережах, де члени групи нібито підбурювали до вчинення насильницьких дій проти євреїв та іммігрантів.

Що хотіли зробити терористи

Згодом поліцейські отримали доступ до групи у Whatsapp під назвою Judenfrei League. У ній члени групи ділилися інструкціями про те, як виробляти саморобні вибухові пристрої у межах плану проти бази НАТО.

Judenfrei League – judenfrei – це термін, який нацисти використовували для опису територій, "очищених" від євреїв під час Голокосту.

Наразі 12 підозрюваних зобов'язали щодня з'являтися в поліцейській дільниці. Це триватиме доти, доки їм не повідомлять про підозру.