Пройшлись прифронтовими населеними пунктами: поліцейські перевіряли людей та транспорт

Поліцейські зі складу Операції Об'єднаних сил прибули у ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії розмежування. Піші та автомобільні патрулі перевірили 300 осіб та 159 транспортних засобів.
Джерело:Фейсбук штабу ООС
Правоохоронці перевірили територію Гірського, Золотого, Нижнього. Усі ці населені пункти розташовані у Сєвєродонецькому районі Луганської області.
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Поліцейські назбирали матеріалів на 15 адмінпротоколів
Участь у перевірці брали більше ніж 100 правоохоронців. Серед них – поліцейські, патрульні, бійці батальйону поліції особливого призначення та нацгвардійці.
Ці заходи спрямовані на недопущення погіршення криміногенної ситуації у населених пунктах, посиленню охорони публічного порядку та безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї, боєприпасів та наркотичних речовин,
– пояснили у штабі ООС.
Поліцейські склали 15 матеріалів за різними адмінпорушеннями. Також правоохоронці поговорили з населенням про протиепідеміологічні заходи. Ще одна тема, яка зацікавила місцевих жителів, – як не стати жертвою шахрайства.В штабі ООС обіцяють, що такі профілактичні заходи неподалік від лінії фронту проводитимуть і надалі.
Дивіться фото з перевірки на Луганщині / Фото штабу ООС: