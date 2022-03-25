Поліцейські під обстрілами розвозять допомогу на Донеччині

Поліцейські доставляють допомогу мешканцям Мар'їнки. Щодня вони привозять питну воду, продукти та ліки до бомбосховищ, де люди ховаються від російських обстрілів.

У відомстві повідомили, що цю допомогу мар'їнцям передають через поліцейських небайдужі мешканці Курахового. Зара місто Мар'їнка та околиці перебувають під постійним вогнем ворожих військ.

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Атаки тривають цілодобово. "Такого жаху не було з 2014 – 2015 років", – розповідають місцеві жителі. Але в місті перебувають багато людей.

Правоохоронці залишаються поруч з мешканцями та продовжують допомагати. Співробітники карного розшуку почали доставляти свіжу воду в укриття, а також - гуманітарну допомогу від простих жителів. Люди діляться найнеобхіднішим – крупами, молочними продуктами, передають заготовлену власноруч консервацію,

– повідомили в поліції.

Там додали, що мета правоохоронців – зберегти життя мирних мешканців, яких намагається знищити рф.

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