Чоловіки, які представились працівниками поліції, прибули з Одеси до будинку активіста Сергія Стерненка, який відбуває домашній арешт у Києві, для "роз'яснень". Однак поки активіст викликав адвокатів, то чоловіки втекли.

Інцидент трапився вночі о 23:22, повідомив Сергій Стерненко у твітері. За словами активіста, "працівники поліції" сказали йому у домофон, що прибули з Одеси, щоб роз'яснити як треба відбувати домашній арешт.

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Стерненко запропонував прийти копам вранці, бо такий пізній візит "для роз'яснень" – це неповага до людської гідності. Однак поліцейські відмовились і наполягали, що все потрібно зробити саме зараз.

Активіст попросив зачекати, поки він викличе своїх адвокатів. Проте через 15 – 20 хвилин, коли захисники прибули до будинку Стерненка, на місці вже нікого не було.

Люди, які представились працівниками поліції, кудись зникли. Зранку теж ніхто не приходив. Якісь вони дивні,

– додав Стерненко.

Зауважимо, що раніше до активіста вже приходили київські правоохоронці, але він їх не пустив.

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