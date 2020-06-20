"Поліцейські" прийшли вночі до будинку Стерненка для "роз'яснень", але потім втекли
Чоловіки, які представились працівниками поліції, прибули з Одеси до будинку активіста Сергія Стерненка, який відбуває домашній арешт у Києві, для "роз'яснень". Однак поки активіст викликав адвокатів, то чоловіки втекли.
Інцидент трапився вночі о 23:22, повідомив Сергій Стерненко у твітері. За словами активіста, "працівники поліції" сказали йому у домофон, що прибули з Одеси, щоб роз'яснити як треба відбувати домашній арешт.
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Стерненко запропонував прийти копам вранці, бо такий пізній візит "для роз'яснень" – це неповага до людської гідності. Однак поліцейські відмовились і наполягали, що все потрібно зробити саме зараз.
Активіст попросив зачекати, поки він викличе своїх адвокатів. Проте через 15 – 20 хвилин, коли захисники прибули до будинку Стерненка, на місці вже нікого не було.
Люди, які представились працівниками поліції, кудись зникли. Зранку теж ніхто не приходив. Якісь вони дивні,
– додав Стерненко.
Справа Стерненка: коротко про головне
- Активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити в 2018 році.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової у 2020 році.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня. До цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдам йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже 16 червня суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.