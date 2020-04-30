Поліцейські у Кенії застрелили хлопчика, який під час комендантської години перебував на балконі

В Кенії розгорівся скандал після того, як поліція вбила 13-річного хлопця. Він вийшов на балкон спостерігати за діями поліції під час комендантської години та був застрелений.

Інцидент трапився в столиці Кенії Найробі ще наприкінці березня. 13-літній Ясін Хусейн Мойо вийшов на балкон з мамою та братами на початку комендантської години. Її ввели в Кенії, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу в країні, повідомляє CNN.

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За словами родичів загиблого, поліція спочатку посвітила ліхтариком в їх сторону, після чого і розпочалася стрільба. Одна з куль влучила хлопцю в живіт. Його ж одразу доставили до лікарні, однак він помер.

Інформація про вбивство 13-літнього хлопця дійшла і до президента Кенії Ухуру Кеніятта, який вибачився за дії правоохоронці, виступаючи на національному телебаченні.

Однак правозахисники Amnesty International відзначають, що з початку введення комендантської години в Кенії поліція застрелила щонайменше 16 осіб. При цьому в деяких містах правоохоронці діють доволі жорстко, вдаючись до побиттів та принижень, а також використовуючи сльозогінний газ.

Станом на 30 квітня в Кенії виявили 384 випадки зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 15 людей, одужали – 129.