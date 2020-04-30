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      Полицейские застрелили мальчика, который во время комендантского часа находился на балконе

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      Захоронение 13з-летнего Ясина Хусейна Мойо, которого убили полицейские
      Захоронение 13з-летнего Ясина Хусейна Мойо, которого убили полицейские / AP

      В Кении разгорелся скандал после того, как полицией был убит 13-летний мальчик. Он вышел на балкон наблюдать за действиями полиции во время комендантского часа и был застрелен.

      Инцидент произошел в столице Кении Найроби еще в конце марта. 13-летний Ясин Хусейн Мойо вышел на балкон с мамой и братьями в начале комендантского часа. Его ввели в Кении, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, сообщает CNN.

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      По словам родственников погибшего, полиция сначала посветила фонариком в их сторону, после чего и началась стрельба. Одна из пуль попала парню в живот. Его же сразу доставили в больницу, однако он умер.

      Информация об убийстве 13-летнего парня дошла и до президента Кении Ухуру Кениятта, который извинился за действия правоохранителей, выступая на национальном телевидении.

      Однако правозащитники Amnesty International отмечают, что с начала введения комендантского часа в Кении, полиция застрелила по меньшей мере 16 человек. При этом в некоторых городах правоохранители действуют довольно жестко, прибегая к избиениям и унижениям, а также используя слезоточивый газ.

      По состоянию на 30 апреля в Кении обнаружили 384 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 15 человек, выздоровели – 129.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Жертвы Убийство Коронавирус COVID-19 Кения
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