Полицейские застрелили мальчика, который во время комендантского часа находился на балконе

В Кении разгорелся скандал после того, как полицией был убит 13-летний мальчик. Он вышел на балкон наблюдать за действиями полиции во время комендантского часа и был застрелен.

Инцидент произошел в столице Кении Найроби еще в конце марта. 13-летний Ясин Хусейн Мойо вышел на балкон с мамой и братьями в начале комендантского часа. Его ввели в Кении, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, сообщает CNN.

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По словам родственников погибшего, полиция сначала посветила фонариком в их сторону, после чего и началась стрельба. Одна из пуль попала парню в живот. Его же сразу доставили в больницу, однако он умер.

Информация об убийстве 13-летнего парня дошла и до президента Кении Ухуру Кениятта, который извинился за действия правоохранителей, выступая на национальном телевидении.

Однако правозащитники Amnesty International отмечают, что с начала введения комендантского часа в Кении, полиция застрелила по меньшей мере 16 человек. При этом в некоторых городах правоохранители действуют довольно жестко, прибегая к избиениям и унижениям, а также используя слезоточивый газ.

По состоянию на 30 апреля в Кении обнаружили 384 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 15 человек, выздоровели – 129.