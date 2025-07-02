У Кременчуці патрульний штовхнув жінку під час затримання: його відсторонили від служби

На Полтавщині стався конфлікт між патрульним поліцейським і місцевою жінкою, яка отримала травми після штовхання правоохоронця. Поліція пояснює свої дії необхідністю припинити правопорушення та захистити особисту безпеку співробітників.

Під час патрулювання в Кременчуці інспектори виявили чоловіка, який розпивав алкоголь у громадському місці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на патрульну поліцію Кременчука.

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Що спровокувало інцидент на Троїцькій

1 липня на вулиці Троїцькій у Кременчуці патрульні помітили чоловіка, який порушував публічний порядок, розпиваючи алкоголь. Він відмовився надати документи та поводився агресивно, що призвело до спроб його затримання.

За офіційною інформацією патрульної поліції Кременчука, під час затримання сторонні особи намагалися перешкодити правоохоронцям, хапали їх за форму та вдарили дверима службового автомобіля. У зв'язку із цим, поліцейський застосував заходи фізичного впливу, які прямо передбачені статті 46 Закону України "Про Національну поліцію".

Внаслідок інциденту жінка отримала травми. Патрульного тимчасово відсторонили від служби, наразі триває службове розслідування. Порушника доставили до відділу поліції, на нього склали адміністративні протоколи.