Поліцейського, якому у Харкові підірвали авто, звинувачували у зґвалтуванні, рекеті, бандитизмі

У понеділок, 25 грудня, у Харкові невідомі заклали гранати під дно автомобіля, внаслідок чого пролунав вибух. Автомобіль, за попередніми даними, належить колишньому заступнику начальника Нацполіції в Харківській області, начальнику відділу оперативних розробок в східному регіоні Миколі Черемухіну.

Ймовірно, зловмисники встановили під автомобілем чотири гранати Ф-1, які мали спрацювати, коли автомобіль почне рух. Однак одна з них вибухнула завчасно, три інші довелося знешкоджувати вже на місці події саперам, повідомляє NewsRoom.

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Внаслідок вибуху пошкоджено сім автомобілів та гаражні ворота. Ніхто з людей не постраждав.

Вибухівку заклали під автомобілем Dodge

Позашляховик Dodge, під яким заклали вибухівку, належить колишньому заступнику начальнику Нацполіції в Харківській області, а тепер очільнику відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколі Черемухіну.

До цього в нього виник конфлікт з представниками "Азову", які вимагала його відставки. Активісти звинувачували Черемухіна у груповому зґвалтуванні, рекеті, вимаганні та створенні організованого злочинного угрупування.