Ще у 2013 році правоохоронці знайшли автівку зловмисника спаленою. Машину він викрав напередодні. Також виявили зброю.

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Підозрюваний переховувався протягом 8 років

Підозрюваним у справі виявився житель Львова, який покинув територію України. Його оголосили у розшук, проте протягом багатьох років йому вдавалось успішно переховуватись.

Лише кілька днів тому оперативники отримали інформацію, що розшукуваний приїхав на Львівщину. 21 вересня його вже затримали поліцейські. У підозрюваного виявили арсенал – зброю та набої, а також підроблені документи та "чорнові" записи.

Правоохоронці перевіряють, чи причетний фігурант до інших злочинів

Отож правоохоронці відкрили ще одне провадження – за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Наразі поліція перевіряє, чи чоловік не причетний і до інших злочинів. Запобіжний захід львів'янину обиратиме суд.

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