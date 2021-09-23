Еще в 2013 году правоохранители нашли машину злоумышленника сожженной. Машину он угнал накануне. Также обнаружили оружие.

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Подозреваемый скрывался в течение 8 лет

Подозреваемым по делу оказался житель Львова, покинувший территорию Украины. Его объявили в розыск, однако в течение многих лет ему удавалось успешно скрываться.

Всего несколько дней назад оперативники получили информацию, что разыскиваемый приехал на Львовщину. 21 сентября его уже задержали полицейские. У подозреваемого обнаружили арсенал – оружие и патроны, а также поддельные документы и "черновые" записи.

Правоохранители проверяют, причастен ли фигурант к другим преступлениям

Поэтому правоохранители открыли еще одно производство – по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли мужчина и к другим преступлениям. Меру пресечения львовянину будет выбирать суд.

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