Еще в 2013 году правоохранители нашли машину злоумышленника сожженной. Машину он угнал накануне. Также обнаружили оружие.
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Подозреваемый скрывался в течение 8 лет
Подозреваемым по делу оказался житель Львова, покинувший территорию Украины. Его объявили в розыск, однако в течение многих лет ему удавалось успешно скрываться.
Всего несколько дней назад оперативники получили информацию, что разыскиваемый приехал на Львовщину. 21 сентября его уже задержали полицейские. У подозреваемого обнаружили арсенал – оружие и патроны, а также поддельные документы и "черновые" записи.
Правоохранители проверяют, причастен ли фигурант к другим преступлениям
Поэтому правоохранители открыли еще одно производство – по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли мужчина и к другим преступлениям. Меру пресечения львовянину будет выбирать суд.
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Что известно об убийстве мэра Симеиза
- Кирилла Костенко убили в 2013 году.
- Его расстреляли в машине неподалеку от поселкового совета.
- У мэра осталась жена и дети.
- Мотивом убийства называли профессиональную деятельность Костенко.
- Несмотря на объявление плана перехвата, убийце удалось убежать.
- По предварительной версии, преступник сжег автомобиль и скрылся на велосипеде.