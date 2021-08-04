Поліція почала спецоперацію через захоплення будівлі Кабміну: фото, відео
4 серпня 2021 , 11:03Читать новость на русском
Джерело:Поліція Києва
У Києві чоловік з гранатою увійшов до будівлі уряду та погрожує її підірвати. Правоохоронці розпочали спеціальну операцію. З нападником проводять перемовини.
У поліції розповіли, що у приміщення Кабміну чоловік увійшов близько 10 ранку. Згодом він витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій.
Більше тут "Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін
Поліція приступила до перемовин з чоловіком
Нападник погрожує підірвати вибухівку. Поки що правоохоронці пробують вмовити чоловіка здатись. В іншому випадку – будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом.
Дивіться відео з місця події / Увага! На відео – нецензурна лексика:
Дивіться фото зі спецоперації / Фото МВС:
Головне про захоплення Кабміну:
- Як інформують ЗМІ та очевидці, чоловік уже висмикнув чеку з гранати.
- Він вимагає пропустити його у Кабмін.
- Спецпризначенці готуються до штурму.
- За словами депутата Ірпінської міськради Антона Головенка, чоловік – ветеран війни.