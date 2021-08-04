Поліція почала спецоперацію через захоплення будівлі Кабміну: фото, відео

У Києві чоловік з гранатою увійшов до будівлі уряду та погрожує її підірвати. Правоохоронці розпочали спеціальну операцію. З нападником проводять перемовини.

У поліції розповіли, що у приміщення Кабміну чоловік увійшов близько 10 ранку. Згодом він витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій.

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Поліція приступила до перемовин з чоловіком

Нападник погрожує підірвати вибухівку. Поки що правоохоронці пробують вмовити чоловіка здатись. В іншому випадку – будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом.

Дивіться відео з місця події / Увага! На відео – нецензурна лексика:

Дивіться фото зі спецоперації / Фото МВС:

Головне про захоплення Кабміну: