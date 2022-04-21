Поліція проводить експертизи й збирає докази на місці знищення "Мрії"

Поліція провидить розслідування знищення російськими окупантами літака АН-225 "Мрія". На місці гибелі літака працюють спеціалісти-криміналісти, слідчі, вибухотехнічна служба поліції та представники НДЕКЦ.

Розслідування знищення "Мрії"

Зараз правоохоронці та експерти оглядають місце події та збирають речові докази. Після цього буде призначено низку експертиз, зокрема вибухотехнічна та пожежотехнічна.

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Поліцейські вже виявили значну кількість російської техніки та інші речові докази. Окрім того, вибухотехніки поліції виявляють та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, які російські окупанти скинули на територію аеропорту.

Що відомо про літак Ан-225 "Мрія": коротко

Це найбільший за масою перевезення вантажу та своїми параметрами літак.

На Ан-225 встановлено 240 не побитих світових рекордів.

За десятиліття експлуатації поява літака в аеропортах постійно викликала захоплення тисяч фахівців і шанувальників авіації, а також звичайних людей різних країн.

27 лютого під час обстрілу російських окупантів у Гостомелі літак загорівся. Після цього в ДП "Антонов" заявили що мають сили можливості на відновлення літака, але для цього потрібні кошти та створили спеціальний рахунок для пожертв.

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