Поліція розігнала мітингарів з мосту між Канадою та США після шестиденної блокади

Правоохоронці розігнали протестувальників і звільнили від далекобійників міст "Амбассадор" у Віндзорі, провінція Онтаріо. Споруда з'єднує Канаду зі США.

Перехід мають намір відкрити після завершення необхідних перевірок безпеки. Про це повідомила радниця Білого дому з внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендалл.

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У поліції зазначили, що заарештували від 20 до 30 осіб. Також було конфісковано автомобілі мітингувальників. Силовики вважають, що "національна економічна криза закінчена".

Сьогодні наша національна економічна криза на мосту "Амбассадор" добігла кінця,

– сказав мер Віндзора Дрю Ділкенс.

Блокування мосту "Амбассадор"

Акції далекобійників розпочалися 29 січня після того, як водіїв, які перетинають канадсько-американський кордон, зобов'язали зробити щеплення від коронавірусу.

Вони зайняли вантажівками центр Оттави, протестуючи проти заходів боротьби з COVID-19.

Однак зібрання дуже швидко переросли у протести проти коронавірусних обмежень у цілому.

Міст "Амбассадор" між Віндзором і Детройтом є найважливішим сухопутним з'єднанням Канади та США й основним маршрутом для вантажівок.

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