Учасника смертельної аварії на трасі Київ – Чоп за кілька хвилин до зіткнення зупиняла поліція

У Нацполіції розкрили нові деталі моторошної ДТП на трасі Київ – Чоп, яка сталася вранці у суботу, 5 травня. Кількість жертв внаслідок трагедії зросла до 3 людей.

Патрульна поліція Рівненської області заявив, що під час "патрулювання на автодорозі М-06 (Київ – Чоп) у поле зору екіпажу потрапив автомобіль Seat Inca, водій якого перевищив швидкість". Однак "вимогу про зупинку керманич проігнорував".

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Патрульні наздогнали його та склали відповідні адмінматеріали. Щойно вони від'їхали від місця оформлення матеріалів, як почули удар позаду і стали очевидцями ДТП цього ж транспортного засобу,

– мовиться у повідомленні.

За даними правоохоронців, "слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля Seat, 70-річний рівнянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із кросовером Mitsubishi Outlander під керуванням 61-річного жителя міста Кривий Ріг".

"Унаслідок ДТП загинуло троє осіб. Розпочато досудове розслідування. Дорога не прощає безпечності та необережності за кермом", – розповіли правоохоронці.