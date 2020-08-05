"Слугу народу" Миколу Тищенка можуть таки покарати через ресторан "Велюр", який працював під час карантину у березні-квітні 2020 року

Юристи проєкту "Тисни" звернулися до Голосіївського відділку поліції з проханням перевірити дії керівництва ресторану "Велюр". За запитом журналістів, у поліції розповіли, що на заклад складено адміністративний протокол за статтею 44-3 Кодексу України. Про це повідомляє Bihus.інфо.

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Який штраф може сплатити Тищенко

Стаття 44-3 Кодексу України передбачає накладення штрафу на посадових осіб від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 17000 тисяч гривень).

Що відомо про роботу "Велюру" у час карантину