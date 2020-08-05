Тищенка можуть покарати за "Велюр": який штраф загрожує нардепові
"Слугу народу" Миколу Тищенка можуть таки покарати через ресторан "Велюр", який працював під час карантину у березні-квітні 2020 року
Юристи проєкту "Тисни" звернулися до Голосіївського відділку поліції з проханням перевірити дії керівництва ресторану "Велюр". За запитом журналістів, у поліції розповіли, що на заклад складено адміністративний протокол за статтею 44-3 Кодексу України. Про це повідомляє Bihus.інфо.
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Який штраф може сплатити Тищенко
Стаття 44-3 Кодексу України передбачає накладення штрафу на посадових осіб від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 17000 тисяч гривень).
Що відомо про роботу "Велюру" у час карантину
- 22 квітня рішенням Кабінету міністрів продовжено дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня;
- 27 квітня журналісти Bihus.інфо повідомили, що ресторан депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр", розташований у Києві, продовжує приймати відвідувачів;
- згодом Тищенко заявив, що ресторан працює як штаб. Там проводяться лише поодинокі зустрічі. Через певний час депутат спростував цю інформацію.
- ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко відзначився скандальною витівкою біля "Велюру": разом з активістами він замурував вхід у ресторан.
- коли справа набула розголосу, Тищенко запевнив, що якщо у ресторані зафіксують порушення закону, він готовий заплатити штраф. Очільник МВС Арсен Аваков заявив, що порушення закону зафіксували.
- у мережі тривалий час поширювали інформацію, що через роботу "Велюру" Тищенко мав жорстку розмову з президентом Зеленським. Згодом нардеп спростував цю інформацію.