Поліція викрила злочинну групу, яка шантажувала політиків та бізнесменів фейковим компроматом

Кіберполіція спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили банду з 5 шахраїв, які на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів. За нерозповсюдження провокаційної інформації угрупування вимагало чималі гроші.

Таку інформацію повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними джерел, для тиску на чиновників та бізнесменів шахраї розповсюджували неправдиві новини, які шкодили діловій репутації потерпілих, зокрема, через інтернет-ресурс "Антикор".

Крім того, правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди. В основному публікації були присвячені корупційній діяльності "героїв". Угрупування поширювало інформацію, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту.

Для зворотного зв'язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці. На цей час встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень,

– пояснили правоохоронці.

Наразі проводяться 7 обшуків у офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці. Слідчі дії тривають.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Учасникам угруповання може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.