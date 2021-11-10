Поліція виступає за те, щоб не усі змогли отримати "ковідну амністію"

У поліції озвучили свою позицію щодо "ковідної амністії". Виступили за те, що перед законом таки повинні відповідати люди, які виготовили, реалізували або використали підробний COVID-сертифікат.

Глава Нацполіції Ігор Клименко зауважив, що влада розробляє правові підстави для звільнення від відповідальності громадян, які придбали, але не використовували підробний сертифікат.

До теми У МОЗ заговорили про "ковідну амністію" за підроблені сертифікати

Хто зможе уникнути відповідальності

Клименко зазначив, що треба напрацювати правовий механізм, який дозволить уникнути відповідальності людям, які не скористалися підробленим сертифікатом

Я розумію, що дуже багато людей оступилися і придбали ці сертифікати,

– сказав правоохоронець.

Коли напрацюють такий механізм

При цьому він зазначив, що ці правові норми будуть вже найближчими днями. Однак Клименко додав, що слід виявляти осіб, які займались виготовленням, продажем або передачею цього сертифіката.

За словами посадовця, поліцейські у кожному випадку підробки COVID-документації можуть швидко вивчити походження сертифіката.

Що відомо про "ковід-амністію"