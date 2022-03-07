Поліція врятувала ще 2 тисячі цивільних з Ірпеня

Російська орда поводиться в Україні по-диявольськи. Окупанти не дають людям шансів на евакуацію, гуманітарні коридори, є випадки, коли цивільних розстрілюють.

Одним з найбільш гарячих напрямків боротьби є Київщина. Звідти важко евакуйовувати людей, але поліцейським це вдалося.

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Сьогодні о 10 ранку поліцейські Київщини разом з військовими та органами місцевого самоврядування провели евакуацію людей з Ірпеня. Врятували кілька тисяч місцевих мешканців, 200 з яких – діти,

– повідомили поліцейські.

Людей вивозили автобусами з-під Романівського мосту.

Поліцейські евакуйовують людей: дивіться відео



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