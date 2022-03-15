Поліція заарештувала 8 "махновців", які захопили маєток Дерипаски в Лондоні

У Лондоні місцеві активісти увірвалися в будинок російського олігарха Олега Дерипаски та вивісили український прапор та стяги зі зверненнями до Путіна. Поліція затримала вісьмох мітингувальників.

Маєток олігарха розташований на площі Белгрейв, 5. Активісти переконані, що в ньому потрібно розмістити українських біженців.

До теми Вивісили український прапор: у Лондоні демонстранти увірвалися до будинку олігарха Дерипаски

Активістів, які проникнули в маєток Дерипаски, затримали

Протестувальники проникнули в будинок Дерипаски приблизно опівночі й перебували там протягом більшої частини дня, попри намагання поліцейських прогнати їх звідти. Мітингарі заявляли, що повертають майно українським біженцям. Вони представилися "лондонськими махновцями" на честь українського анархіста Нестора Махна, який повстав проти російської Білої армії в 1918 – 1921 роках.

Перед 20:00 їхній протест завершився. Правоохоронці загалом затримали 8 людей. Чотирьох заарештували всередині будівлі, а ще чотирьох – зовні. У поліції розповіли, що будинок перевірили. Там нікого з протестувальників не залишилося. Попри це, маєток олігарха охоронятимуть протягом ночі. За словами речника поліції, чотирьох людей затримали приблизно о 18:00, коли вони спробували залізти на задню частину будівлі, де розташоване консульство Румунії.

Протестувальники розповіли, що у будинку олігарха є приблизно 200 кімнат. У маєтку було "стільки речей, які ніколи б не знадобилися нормальній людині", зокрема домашній кінотеатр, безліч творів мистецтва та турецька лазня. твори мистецтва.

Я заблукав не знаю скільки разів. Там стільки непотрібних кімнат,

– зазначив один з "махновців".

Мітингувальники заявили, що вони виконували роботу британського уряду, адже власність підсанкційних російських олігархів потрібно використати для біженців.



Поліція затримала протестувальників / Фото ВВС

