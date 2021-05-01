Вимагали 25 біткоїнів: поліція затримала банду за викрадення та пограбування блогерки з Ірану

У Києві правоохоронці затримали злочинну банду, яка викрала іранську блогерку разом з її донькою. Зловмисники погрожували жінці зброєю та вимагали, аби вона віддала їм свої гроші.

Деталі схеми зловмисників

У Туреччині, де проживала жінка, до неї звернувся організатор схеми. Він заявив, що блогерку буцімто планують екстрадувати на батьківщину – в Іран.

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Зловмисник розповів, що вислати жінку з Туреччину хочуть нібито тому, що її блогерська діяльність суперечить нормам моралі країни.

Після цього за 100 тисяч доларів він запропонував організувати їй і малій доньці перетин державного кордону із Туреччини до України. Організатор схеми мав оформити жінці відповідний міграційний статус, аби уникнути екстрадиції.

Коли блогерка з донькою прибула в Україну, зловмисник розмістив їх в орендованій квартирі і спланував вчинити розбійний напад.



Жінку обманом заманили в Україну

За словами начальника департаменту міграційної поліції Сергія Пантелеєва, для реалізації злочинного плану 37-річний уродженець Ірану залучив ще двох громадян Ірану, які тривалий час мешкали в Україні.

В орендованій квартирі, де перебувала потерпіла, вони погрожували зброєю їй та її дитині. Вони заволоділи криптовалютою – 25 біткоїнами, що становить 1 мільйон 400 тисяч доларів,

– розповів Пантелеєв.

Далі, аби приховати злочини щодо жінки, зловмисники намагалися вивезти потерпілу з дитиною у Туреччину.

Правоохоронцям вдалося спланували спецоперацію, у результаті якої 3 фігурантів затримали.

Що загрожує зловмисникам

За місцями проживання учасників банди провели обшуки, в ході який вилучили докази їх протиправної діяльності.

Лідеру угруповання вже повідомили про підозру у вчиненні двох правопорушень:

незаконному позбавленні волі або викраденні людини;

розбійному нападі.

Його спільникам інкримінують розбійний напад. Після проведення слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій затриманих.

Якщо вину зловмисників доведуть, то їм загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Дивіться відео затримання злочинної банди: