Поліція затримала двох мародерів у Броварах: їм загрожує до 6 років ув'язнення

Під час комендантської години у Броварах, що у Київській області, викрили двох мародерів. Чоловіків затримала поліція.

Як повідомляють правоохоронці, сталось це 27 лютого. Двоє мешканців міста Бровари скористались комендантською годиною та вдерлись до місцевого магазину, щоб вкрасти продукти.

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Злодіїв викрили представники Броварського РУП. Наразі поліція затримала 25-річного та 33-річного українців та оприлюднила фото арешту. Проти них порушили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув'язнення.

Окрім цього, у поліції наголосили: будуть жорстко реагувати на факти мародерства.



Один із затриманих мародерів у Броварах / Фото Поліція Київської області

Зазначимо, що станом на 27 лютого у столиці України та Київській області діє комендантська година. З 17:00 до 8:00 людям заборонено виходити на вулиці без спеціальних перепусток. Таким чином правоохоронці можуть посилено патрулювати у Київській області, виявляти диверсантів та мародерів.

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До 6 років за мародерство: поліція Київщини затримала двох зловмисників! Ввечері 27 лютого, незважаючи на комендантську годину, 25- та 33-річний броварчани вдерлись до місцевого магазину та забрали продукти. Крадіїв викрили працівники Броварського РУП. Обох затримано.

Свою провину чоловіки визнають. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від трьох до шести років.

Поліція Київщини нагадує, що на факти мародерства жорстко реагуватиме!