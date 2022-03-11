Поліція затримала групу мародерів, які ховались серед евакуйованих жителів Бучі: фото
Джерело:телеграм-канал Нацполіції
Українські правоохоронці продовжують затримувати мародерів. Так, на Київщині 11 березня працівники поліції під час огляду автомобілів гуманітарної колони виявили чотирьох підозрілих осіб.
У водія та трьох пасажирів автомобіля були відсутні документи, які б засвідчували право власності на машину.
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Правоохоронці з’ясували, що мародери силою забрали у власника автівку та втекли в ній із Бучі. А під час окупації зловмисники систематично обкрадали місцеве населення, зокрема й крамниці.
Мародери вкрали авто в Бучі
Поліція також з’ясувала, що всі чоловіки раніше були засуджені за крадіжки та наркозлочини. Групу мародерів затримали і відправили в ізолятор.
Раніше поблизу міста Вознесенськ спіймали двох мародерів, які вкрали авто у місцевого жителя, коли той вантажив речі й намагався вивезти дітей з-під обстрілів. Як покарання, мародерів прив'язали до стовпа.
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