Поліція затримала у Києві 2 інспекторів податкової: щодня брали хабарі в 120 тисяч

Поліцейські затримали 2 інспекторів Київської обласної податкової. Вони систематично брали хабарі до 120 тисяч гривень на день.

Правоохоронці викрили понад 30 епізодів злочинної діяльності головних державних ревізорів-інспекторів управління Державної податкової служби у Київській області.

Читайте також 8 тисяч євро за ізраїльский паспорт: затримали прикордонницю з Закарпаття

На хабарі спіймали інспекторів податкової

Гроші інспектори вимагали у підприємців Київщини. За це їх обіцяли не притягати до відповідальності за результатами податкових перевірок.

Поліцейські спіймали 2 податківців "на гарячому": після отримання ними 10 тисяч гривень хабаря. Під час проведення огляду місця події виявили та вилучили ще понад 120 тисяч гривень. Цю "винагороду" зловмисники отримали за один робочий день.



Поліція затримала 2 інспекторів податкової, які брали хабарі / Фото Нацполіції

Інспекторів затримали

Поліція затримала інспекторів податкової. Наразі тривають слідчі дії. Вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозри за статтею про вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Крім того, правоохоронці встановлюють особи інших причетних до організації та отримання хабарів.



У зловмисників знайшли 120 тисяч гривень / Фото Нацполіції