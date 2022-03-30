Поліція затримала мешканців Львівщини, які мародерили в Ірпені

На Житомирщині затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в обкраданні житла в Ірпені.

Підозрюваних затримали на блокпості на в’їзді до обласного центру. Після перевірки авто, з’ясувалось, що це жителі Львівщини. Реєстраційні документи на транспортний засіб, яким керували, вони не надали. Йдеться про авто марки BMW.

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Затримані заявили, що є добровольцями одного з українських батальйонів, але не змогли підтвердити свою належність до добробату.

Після перевірки, в авто поліцейські знайшли ювелірні прикраси, гроші, а також інші цінні речі. Окрім цього правоохоронці виявили ще й гранати Ф-1 та РГД-5, які відправили на експертне дослідження. Пояснити чоловіки знахідки не змогли. Тому усіх трьох доставили до відділку поліції.

Згодом з’ясувалось, що автомобіль належить мешканці Ірпеня, яка зараз перебуває закордоном, як знайдені прикраси та гроші. Їх затримані, ймовірно, викрали з житла жінки.

Тож чоловік правоохоронці затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України, а відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Затриманим оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

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