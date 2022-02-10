Поліція затримала одного з нападників на радника Венедіктової

Правоохоронці затримали одного з нападників на радника генпрокурорки Зураба Адеїшвілі. Розшук спільників зловмисника продовжують.

Нападником виявився іноземець

Зловмиснику оголосили про підозру за статтею про хуліганство. Про це правоохоронці повідомили 10 лютого.

До теми Гідний чоловік, – Венедіктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали,

– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Нападником на радника Ірини Венедіктової виявився 34-річний іноземець.

Зауважимо, раніше у поліції казали, що загалом до побиття причетні 4 чоловіків.

Що відомо про побиття Зураба Адеїшвілі

Інцидент трапився 7 лютого на вулиці Тверський Тупик у Києві. До 49-річного речника генпрокурорки підійшли 4 чоловіків та попросили представитися. Після того, як юрист сказав своє ім'я невідомі напали на нього з кулаками.

ЗМІ писали, що у той час зловмисники нібито вигукували: "Отримуй за наш народ!".

Нападники втекли з місця події, а постраждалого відвезли у лікарню. Медики одразу ж подзвонили правоохоронцям та розповіли про інцидент.

Реакція Венедіктової

Генпрокурорка назвала свого радника "гідною людиною та сильним чоловіком". Вона зазначила, що той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовим до таких наслідків. "Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями", – наголосила Венедіктова.

Зураб Адеїшвілі родом з Грузії. Він обіймав керівні посади в країні під час каденції президента Міхеїла Саакашвілі. Коли ж глава Грузії виїхав в Україну, Адеїшвілі зробив те саме.