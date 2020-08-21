На акціях протесту "Навальний, живи", що відбулась 20 серпня в Москві, правоохоронці затримали жінку за різкі висловлювання. Учасниця акції обурилась, що на мітинг на підтримку Навального прийшло небагато людей.

Вона нагадала про в'ялу реакцію росіян на смерть опозиціонерів Микити Ісаєва, Бориса Нємцова та Ганни Політковської. Відеозвернення жінки опублікував в ютубі російський активіст Сергій Куок, інформує 24 канал.

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Протестувальниця наголосила, що Олексій Навальний – чудова людина. За її словами, він давно міг покинути Росію, але лишився.

"Знову 60-ті роки, коли 6 людей сідали на Червоній площі, щоб танки не заходили в Чехословаччину. Зараз те саме. Виходять одиниці. Білоруси зрозуміли, що вони в гі*ні і вийшли, а ми не зрозуміли", – заявила протестувальниця.

Після цих слів жінку затримала поліція, що викликало обурення у мітингувальників. Вони скандували "Ганьба".

Відео затримання жінки:

Затримання учасників акцій на підтримку Навального: що відомо

20 серпня у Москві влаштували акцію на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у комі через ймовірне отруєння.

На акції зібрались десятки людей. Протестувальники тримали плакати із написами "Навальний, живи". Поліція затримала щонайменше 6 осіб.

Акції підтримки пройшли також у Новосибірську, Пермі, Мурманську, Санкт-Петербурзі.

Отруєння Навального: коротко