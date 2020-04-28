Поліція перевірила ресторан Тищенка, а "слуги народу" заявили, що не покриватимуть колегу

Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.

За час перебування правоохоронців у ресторані відвідувачів не було, повідомили у фейсбуці поліції Києва.

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Там не вказали, який саме заклад перевірили. Однак на відео помітно, що це "Велюр" Миколи Тищенка.

Поліцейські роз'яснили обмежувальні норми в період карантину і взяли в адміністратора закладу зобов'язання по роботі таких установ тільки в онлайн-режимі,

– йдеться у повідомленні.

Співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернигор уточнив, що на момент перевірки у ресторані були кілька працівників.

Поліція перевірила ресторан Тищенка "Велюр": дивіться відео

Як відреагували у "Слузі народу"

Глава фракції "Слуга народу" в інтерв'ю "НВ" зазначив, що поліція прибула до ресторану "зокрема, з ініціативи депутатів". Давид Арахамія наголосив, що партія не покриватиме порушення нардепа.

У нас точно немає ніякої мети нікого покривати і якщо працював ресторан, то він як його власник повинен понести законне покарання,

– пояснив глава фракції.

Арахамія додав, якщо факт правопорушення підтвердиться, то Тищенку потрібне подвійне покарання.

Що відомо про порушення карантинних обмежень у ресторані "Велюр"

Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували сюжет про те, що ресторан нардепа Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати попри карантин через коронавірус.

через коронавірус. У розслідуванні йшлося про те, що заклад відкритий для народних депутатів, бізнесменів, ексчиновників і партнерів олігарха Ігоря Коломойського.

У відповідь Тищенко заявив, що заклад не працює для відвідувачів. Ресторан є "своєрідним штабом", в якому іноді проходять поодинокі зустрічі.

Важливо! До 11 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин, відповідно до якого ресторани не можуть приймати відвідувачів. За порушення обмежень передбачені штрафи.